В этом районе Баку сегодня не будет газа - ДЕТАЛИ
4 апреля 2018 10:26 1 389
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ПО "Азеригаз", это связано с устранением утечки газа на подземном газопроводе среднего давления, диаметром 530 мм на улице Асада Ахмедова. В сообщении отмечается, что 4 апреля с 10:00 утра и до завершения работ в жилых массивах №1 и № 2 в поселке Ени Ясамал, а также на улице Асада Ахмедова будет приостановлена подача природного газа.
По завершению работ подача газа будет восстановлена. ПО "Азеригаз" просит абонентов быть особенно внимательными в связи с возникшими перебоями в подаче газа и соблюдать правила технической безопасности.
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