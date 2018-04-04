В этом районе Баку сегодня не будет газа - ДЕТАЛИ

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ПО "Азеригаз", это связано с устранением утечки газа на подземном газопроводе среднего давления, диаметром 530 мм на улице Асада Ахмедова. В сообщении отмечается, что 4 апреля с 10:00 утра и до завершения работ в жилых массивах №1 и № 2 в поселке Ени Ясамал, а также на улице Асада Ахмедова будет приостановлена подача природного газа.

По завершению работ подача газа будет восстановлена. ПО "Азеригаз" просит абонентов быть особенно внимательными в связи с возникшими перебоями в подаче газа и соблюдать правила технической безопасности.

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