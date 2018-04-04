Число посещающих Азербайджан туристов значительно выросло - ПОДРОБНОСТИ

Число туристов, приехавших в Азербайджан за три месяца этого года, выросло на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал в среду министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр отметил, что и в марте этого года наблюдался рост числа приехавших в страну туристов.

"Этот рост составил примерно 13 процентов по сравнению с мартом прошлого года. В этом году на праздник Новруз в Азербайджан приехало много туристов, и в праздничные дни министерство культуры и туризма, Национальное бюро по пропаганде туризма провели много мероприятий", - сказал Гараев.

По его словам, в этих мероприятиях участвовало более 1-1,5 миллиона человек.

"Это хороший показатель. Считаю, что Азербайджан идет по правильному пути в развитии туризма", - сказал руководитель ведомства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook