В этой части Баку возобновлена подача воды

Авария на магистральном водопроводе на территории поселка Расулзаде в Бинагадинском районе Баку устранена.

Об этом в среду сказал глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проблема полностью устранена и обеспечена подача воды населению.

Отметим, ночью 2 апреля в результате аварии на магистральном водопроводе в поселке Расулзаде более 30 домов были затоплены водой.

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