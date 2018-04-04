В этой части Баку возобновлена подача воды
4 апреля 2018 17:24 109
Авария на магистральном водопроводе на территории поселка Расулзаде в Бинагадинском районе Баку устранена.
Об этом в среду сказал глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, проблема полностью устранена и обеспечена подача воды населению.
Отметим, ночью 2 апреля в результате аварии на магистральном водопроводе в поселке Расулзаде более 30 домов были затоплены водой.
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