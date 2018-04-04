В рамках проекта IDEA «Восстановим зеленые насаждения» стартовала акция по посадке деревьев - ФОТО

В столице стартовала акция по посадке деревьев "Восстановим зеленые насаждения", организованная Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) при поддержке Объединения зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку и Исполнительной власти Низаминского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В рамках акции, на основании заключения Управления государственной экспертизы МЭПР о вырубке некоторых деревьев, ввиду опасности дальнейшего их сохранения, а также на месте уже вырубленных деревьев планируется посадить в соответствии с почвенно-климатическими условиями Баку и Абшерона сосны, акации, кипарисы, ясень, оливковые и другие породы деревьев.

Как известно, посадка тополя в городских условиях в дальнейшем приводит к неблагоприятным последствиям. Так, тополь с его слабой и быстро загнивающей корневой системой во время ветра обрушивается на автомобили, балконы, электрические провода и газовые линии, нанося тем самым ущерб имуществу людей, и во многих случаях становится причиной аварий. В столице тополь даже стал причиной происшествий со смертельным исходом.

С учетом этого, в первую очередь реализация проекта "Восстановим зеленые насаждения" началась в Низаминском районе. Так, первая акция по посадке деревьев с участием около 100 добровольцев IDEA состоялась 4 апреля на улице Али Велиева Низаминского района, в ходе которой было посажено 700 саженцев Эльдарской сосны. Отметим, что в целом в течение апреля на улицах Эльшана Сулейманова, К.Караева, Нахичевани, Алиаги Кюрчайлы, Рустама Рустамова, Шарифли, Насими, Б.Нуриева, И.Исмаилова, К.Балакишиева и Ш.Мирзоева Низаминского района, в том числе на территории проспекта Бабека, где Управлением государственной экспертизы МЭПР дано заключение о вырубке тополя, шелковицы и вяза, ввиду опасности дальнейшего их сохранения, планируется посадить около 1500 деревьев Эльдарской сосны.

Вслед за Низаминским районом подобные акции будут организованы и в других районах города Баку.