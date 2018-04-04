Глава штаба наблюдательной миссии СНГ побывал в Генпрокуратуре Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов в среду встретился с главой штаба наблюдательной миссии СНГ Евгением Слободой, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отметив работы, проделанные в Азербайджане для обеспечения свободного волеизъявления избирателей, проведения выборов в условиях демократии и прозрачности, Гаралов подробно проинформировал о задачах, стоящих перед органами прокуратуры в связи с нарушением избирательного законодательства.

На встрече было отмечено, что создана рабочая группа для незамедлительного расследования поступившей в Генпрокуратуру информации уголовного характера о нарушениях в избирательном процессе.

Говоря о важности проведенных встреч в Азербайджане, Слобода отметил, что в стране созданы все условия для нормального проведения выборов. По его словам, по сравнению с прошедшими выборами вырос профессионализм членов окружных избирательных комиссий. Наряду с Центральной избирательной комиссией Слобода высоко оценил усилия органов прокуратуры в области просвещения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.