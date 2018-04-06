Нигяр Арпадараи: Азербайджан играет важную роль в стратегии развития Формулы 1 - ИНТЕРВЬЮ

27-29 апреля в Баку пройдет очередная гонка в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1. В преддверии мероприятия Day.Az представляет читателям интервью с директором по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Как начиналась "Формула 1" в Баку?

Формула 1 - это тот вид спорта, где зашкаливают эмоции, сопровождающиеся ощущением экстрима и адреналина от обгонов на высоких скоростях.

В этом году гоночный уик-энд пройдет 27-29 апреля, когда ровно 4 года назад правительство Азербайджана и руководство Формулы 1 подписали контракт на проведение одного из этапов Чемпионата мира Формулы 1 в Баку. Текущий календарь чемпионата состоит из 21 гонки и бакинский этап будет четвертым.

С начала 2013 года азербайджанская сторона начала тесно сотрудничать с архитектором Baku City Circuit Германом Тилке и его командой в работе над сооружением гоночной трассы. Он является автором многих современных трасс. Основным требованием к Tilke Engineering было создать уникальную гоночную трассу, которая поможет превратить гран-при в Баку в одно из наиболее интересных и волнительных событий в календаре Формулы 1, и я думаю, что мы добились этого.

Сразу после первого гоночного уикэнда в Баку тогдашний владелец Ф1 Берни Экклстоун отмечал, что бакинская команда сделала "невероятную работу" и "другие промотеры должны брать пример" с Баку. Особенно, он был впечатлен картинкой на экране, как город и трасса, проходившая в центре города вдоль древней исторической стены и приморского бульвара, "удачно" смотрелись на телеэкранах. Надпись "Well Done Baku", что в переводе с английского "Отличная работа, Баку!" появилась на бордюрах вдоль гоночной трассы именно благодаря мистеру Экклстоуну после того, как он приехал на гонку в Баку. Наш успех увидела огромная телеаудитория по всему миру.

Хотелось бы напомнить что проведение международных мероприятий в стране это хорошая возможность для пиара страны на глобальном уровне, и особенно для развития национального туристического потенциала. Согласно статистике 2017 года, общая аудитория телезрителей чемпионата Формулы 1 превысила 1,4 миллиарда человек, что на 6,2 процента больше, чем в 2016 году. В полтора раза выросла активность в социальных медиа, включая Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и YouTube. Более чем в два раза выросло количество просмотров видеоконтента в интернете. "Королевские гонки" являются третьим крупным спортивным событием по охвату глобальной аудитории после Олимпийских летних игр и Чемпионата УЕФА. Как Вы сами можете судить, Формула 1 открыла для Азербайджана выход на мировую аудиторию и теперь в нашу страну приезжают из самых далеких уголков мира.

Каковы основные особенности бакинского Гран-при Формулы?

Могу с уверенностью сказать, что не существует трассы, аналогичной Baku City Circuit. Она уникальная по многим факторам.

Уже во время первого гран-при трасса Baku City Circuit вошла в историю "королевских гонок" как самая скоростная среди городских треков благодаря официально зарегистрированной скорости в 366 км/час, установленной Валттери Боттасом, хотя неофициальный рекорд достиг 378 км/ч.

Послe первого гран-при западная пресса называла бакинский этап "жемчужиной" чемпионата, а особый восторг они выражали в отношении красоты нашей столицы, по центру которой проходит трасса. Ведь конфигурация трассы была задумана так, чтобы сочетать в себе как современную, так и историческую части города, включая находящийся под защитой ЮНЕСКО старый город - Ичеришехер и Девичью башню, а также постройки современной архитектуры города такие как огненные башни, и прекрасные виды на набережную Каспийского моря. Кстати, в Баку самая длинная скоростная прямая в 2 километра и вдоль нее на бульваре каждый гоночный уик-энд открывается развлекательная зона Формулы 1.

Однако, особое удивление всех посетителей вызывает самый узкий (7,6 метров шириной) и извилистый участок вдоль крепостной стены Ичери Шехер, который стал "визитной карточкой" бакинского этапа.

Бакинскую трассу также отличает то, что определённый участок по проспекту Нефтяников является двусторонним, и будучи разделенным специальной бетонной перегородкой, болиды едут по встречным направлениям.

Все перечисленные особенности трассы сделали трассу настолько уникальной, что азербайджанский этап Формулы 1 в сезоне 2017 года был признан ведущими медиа-изданиями и болельщиками по миру как самая захватывающая и непредсказуемая гонка этого года.

Привлечь внимание к нашей Формуле наверняка было нелегко. Как шла эта работа и на что в первую очередь делался упор?

Работа шла по двум основным направлениям - зарубежные рынки и местная аудитория.

С самого начала мы понимали, что автоспорт не является традиционным видом спорта как борьба или футбол, которыми интересуются наши люди. Хотя многие в стране знают Шумахера, но число болельщиков Ф1 не так велико, как скажем, в странах Европы или даже Мексике.

Основная сложность заключалась в том, что мы должна была построить такую коммуникацию, чтобы наши граждане заинтересовались Формулой-1 и пошли покупать билеты. У них было много вопросов, был скептицизм: "нужна ли нам Формула-1?". Вторая моя задача заключалась в том, чтобы международные фанаты узнали, что такое Баку, и купили билеты на наш гран-при. Ведь у фанатов есть 21 страна в календаре Ф1, куда они могут поехать. Значит их надо заинтересовать, показать изюминку нашей трассы, убедить их купить билеты именно на гонку в Азербайджане, страну которую они совсем не знают и которая не имеет традиций автоспорта. И для нас это стало большим вызовом.



Мы готовили разные кампании, ориентированные на местную и зарубежную публику. И сегодня отзывы о Формуле-1 кардинально отличаются от первоначальных. Например, международные фанаты уже знают, где находится Баку, даже те, кто не приехали, но увидели город по телевизору и знают, что это красивый город с самой скоростной городской трассой.

Вот, к примеру, очень приятно было прочитать, что фанат Формулы 1 из Новой Зеландии открыл "Café Baku" после посещения первой бакинской гонки в 2016 году. Он настолько полюбил город и гонку, что это всподвигло его на открытие кафе в родном городе и в центре зала повесил фотографии с нашего гран-при.

А в прошлогоднем сезоне наша гонка стала лучшей и это признали не только болельщики по миру, но и ведущие средства массовой информации. К тому же, у нас одна из самых сложных трасс. Пилоты сами признаются, что к нашей гонке нужно усердно готовиться. И когда мы читаем такие отзывы о нас, это безумно приятно (улыбается). И если в первый год наши люди спрашивали, кто такие пилоты и что такое Формула 1, то сейчас они обсуждают болиды и обгоны.

Число фанатов "Формулы" в Азербайджане значительно увеличилось за три года, и в этом году мы попытались вывести Формулу-1 в регионы. Мы впервые провели чемпионат среди старшеклассников на симуляторах Ф1, а Азербайджанская Автомобильная Федерация параллельно с этим организовала в каждом районе семинары по правилам дорожного движения. Наш трейлер со специально-построенным контейнером с симуляторами путешествовал по 6 регионам Азербайджана, а именно Ленкоране, Ширване, Физули, Мингячевире, Гахе и Губе. Если один день был посвящен соревнованию, то во второй день на симуляторах могли погонять все желающие. Таким образом, мы постарались вызвать у молодежи в регионах интерес к автоспорту и повысить их осведомленность о гонке Ф1 в Азербайджане. Местные жители с удовольствием гоняли по виртуальной бакинской трассе Baku City Circuit.

Так, 1200 детей приняли участие в соревнованиях, а в целом более 2000 человек и победитель с каждого региона на этой недели приехал в Баку, чтобы участвоввать в финальном соревновании. Шесть ребят увидели реальную трассу Baku City Circuit, посетили наш офис, где им рассказали о волонтерской и маршальской программах, а такде посоревновались друг с другом на картинге. В итоге, победитель был награжден билетами на Гран При Азербайджана 2018 года.

Как идет работа над ошибками? Интересно было бы узнать о команде, работающей над бакинской Формулой.

Команда, работающая над организацией Гран При Азербайджана 2018 года состоит как из постоянных работников и временного персонала, который набирается за некоторое время до гонки, а также волонтеров и маршалов.

Численность основного состава работников составляет 115 человек, из которых только 3 работника являются иностранными гражданами. Нас очень радует тот факт что 97% персонала составляют местные квалифицированные кадры, которые способны на высоком уровне провести мероприятия глобального масштаба.

Однако за счет привлечения временных работников персонал компании разрастается в разы. Так, общая численность персонала на время гонки составит порядка 950 человек.

Более того, волонтеры являются основной и самой крупной составляющей трудовых ресурсов компании. Их участие и помощь в проведения гоночного уик-энда фундаментально важно для нас. Это порядка 3000 человек, задействованных во всех сферах деятельности проекта.

Компания уделяет особое внимание профессиональному совершенствованию как сотрудников, так и волонтеров. В этом особую роль играет BCC Академия, которая была открыта в декабре 2016 года.

Началась ли подготовка маршалов? Как шел отбор и кто занимается с ними?

Набором Маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 2018-го года занималась профессиональная команда по набору персонала. Заявку на участие в роли Маршала подали 2350 человек, 443 из которых успешно прошли отборочный тур и приступили к тренингам. Регистрация проходила через онлайн cистему, которая даёт возможность быстро выявлять наиболее подходящих кандидатов и ускоряет процесс отбора.

Говоря о наборе маршалов, нужно также подчеркнуть высокий интерес и энтузиазм со стороны иностранных маршалов, которые хотят приехать и участвовать на Гран-При Азербайджана. Помимо этого, радует факт что данный вид деятельности вызвал интерес в регионах страны, что положительно влияет на развитие маршальства в стране.

Маршалы играют одну из важнейших ролей в проведении гонок. Они являются последним рубежом коммуникации с гонщиками и передают информацию пилотам с помощью флагов, таким образом предупреждая их о состоянии трассы и о возможных рисках. В их обязанности также входит очищение трассы от обломков, эвакуация болидов с трассы в случае аварии, передача информации гонщикам и ряд других задач, важных для беспрепятственного проведения гонки. Данного рода деятельность требует особой подготовки и знаний. Каждую неделю на протяжении трех месяцев для маршалов проводятся теоритические и практические тренинги, по окончании которых маршалам выдаются международно признанные "лицензии маршалов", даюшие им право участвовать на гонках в роли "гоночных судей" как внутри страны, так и за её пределами.

Как меняется и развивается проект? Ведь Формула 2017-го года уже отличалась от Формулы 2016-го.

Проект очень успешно развивается и об этом свидетельствует как статистика, так и отзывы представителей Формулы 1. Так, в февраля мы провели конференцию в Центре Гейдара Алиева, посвященную вопросам проведения крупных спортивных соревнований и их влияния на развитие страны. Среди участников конференции был исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри, который поделился своим видением будущего чемпионата и рассказал о более плотном сотрудничестве организаторов чемпионата с местными промоутерами.

В своей речи, господин Кэри отметил, что Азербайджан играет важную роль в стратегии развития Формулы 1 по освоению новых территорий и расширению на восток. В прежние времена Большие Призы уделяли больше внимания Европе, но теперь руководство Ф1 намерено расширять географию.

Приведу Вам его слова: "Баку - уникальный город со своей историей и традициями. Для нас очень важно проводить гонки в таких особенных местах со своей культурой. Могу сказать, что прошлогодняя гонка в Баку стала моим фаворитом сезона".

Во время визита господина Кэри, его принимал Президент Ильхам Алиев и состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с организацией бакинского этапа Формулы 1. Уже сейчас очевидно, что проведение этапа Формулы 1 оказывает большое влияние на экономику города, социальные и культурные условия.

На конференции, мы впервые огласили цифры какой доход страна получила от проведения гоночного уик-энда Ф1 в Баку. Отчет подготовлен международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) и представляет собой количественную оценку экономического влияния гонки Ф1 на Азербайджан.

В итоге, мы получили сумму в 277,3 млн. долларов, включая прямые и косвенные доходы. Это доходы от таких видов услуг как гостиничное размещение, транспортные услуги, ресторанное обслуживание, продукты питания, почтовые и телекоммуникационные услуги, коммунальные услуги (газ, вода и электричество) и другие. В получении доходов основное место занимает туристический сектор.

Мы крайне удовлетворены полученными результатами. Они показывают исключительно позитивный эффект на экономику страны от проведения гонки Формулы 1 в Баку

А какие новшества ожидают поклонников гонок в этом году?

Что касается непосредственного проведения гонки, то никаких новшеств на трассе не ожидается. Новшества будут касаться развлекательной программы, в частности зрителей ожидает не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Christina Aguilera и Dua Lipa - которые выступят 27-28-29 апреля соответственно.

Вслед за ними эстафету примут мастера электронной танцевальной музыки, а именно диджеи Afrojack, Axwell Λ Ingrosso и Мартин Солвейг, которые будут зажигать до раннего утра.

Местом для проведения концертов выбран концертный зал Crystal Hall. Он находится на бульваре и гости, прогуливаясь по прекрасному приморскому бульвару, смогут добраться пешком до Crystal Hall, но также для обладателей билетов будет организован транспорт, который доставит их с трека до концертной площадки.

Вдобавок, на протяжении всего бульвара от трибуны Абшерон до трибуны Азнефть расположится равлекательная зона для отдыха болельщиков. Здесь в специально отведенных местах они также смогут ознакомиться с национальной культурой Азербайджана, почувствовать знаменитое азербайджанское гостеприимство.

Сколько гостей ожидается? Немного статистики - для сравнения с данными предыдущих гонок в Баку. Какова ситуация с продажей билетов на сегодня?

В 2017 году число посетителей гоночного уик-энда было гораздо больше, чем во время первой гонки Ф1 в Баку, их число составило 71 541 человек. Эта цифра является результатом 30%-го роста продажи билетов по сравнению с 2016 годом. Билеты были куплены из более 65 стран мира.

На Гран При 2018-го года продажа билетов началась в ноябре с кампанией по раннему бронированию и уже за это время (2 месяца) было продано больше билетов, чем в прошлом году во время аналогичной кампании.

В данный момент 66% проданных билетов приходится на зарубежные рынки и 34% - на местный рынок, но зная менталитет пост-советских стран, продажа билетов в нашем регионе увеличится ближе к гонке.

Среди зарубежных рынков, откуда покупаются билеты, лидером является Россия и за ней следуют Великобритания, Австрия, Украина, Грузия, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты и т.д.

На сегодняшний день полностью распроданы билеты на трибуну Филармония, расположенную между поворотами 15 и 16, а также практически распроданы билеты на трибуны Ичери Шехер и Сахиль.

В этом году, очень хорошо продаются корпортивные боксы над главной трибуной Абшерон и в других местах трассы. Эти места покупаются компаниями для своих сотрудников и партнеров.

Нас радует тот факт, что в этом году люди стараются покупать места в трибунах заблаговременно и уже не однодневные билеты, а берут билеты на все 4 дня гоночного уик-энда. И эта тенденция растет. Определенно, в этом году посетителей будет больше чем в предыдущие годы.

Как вы думаете, настанет ли день, когда в международных гонках появится и азербайджанский гонщик? И что можно сделать для популяризации этого вида спорта в нашей стране?

Каждый год мы реализуем проекты по популяризации автоспорта в стране. Мы ежегодно проводим специальный тренинг для спортивных журналистов и приглашаем из-за рубежа известных журналистов, освещающих чемпионат Формулы 1, чтобы они поделились своим опытом и дали свои рекомендации.

Как я уже отмечала, мы вышли в регионы и совместно с Азербайджанской автомобильной федерацией проводим просветительские мероприятия по автоспорту. В частности, провели в этом году первый чемпионат на симуляторах Ф1 среди старшеклассников в 6-ти регионах страны, а также впервые на гоночном уик-энде будут работать маршалы с регионов.

Все это способствует росту фан-базы в Азербайджане и, естественно, благоприятно отражается на продаже билетов.

Что же касается появления азербайджанского гонщика в Формуле1, то для этого нужно больше, чем популяризация спорта. Для пилотов Ф1 первой ступенью в автоспорте становится картинг и уже в соревнованиях на картинге выявляются будущие талантливые гонщики.

Открою Вам маленький секрет. В скором времени в Баку появится профессиональный картодром, где желающие смогут попробовать свои силы. Однако карьера гонщика, как правило, начинается с малого возраста. Если у ребенка есть талант, дар, тяга к спорту, то я бы, конечно, посоветовала родителям отдать его в картинг.

Например, легендарный трёхкратный чемпион мира Ф1 Айртон Сенна да Силва сел за руль карта уже в четыре года. В тринадцать лет он впервые участвовал в соревнованиях по картингу.

Однажды Михаэля Шумахера спросили, чем отличается картинг от Формулы 1 и чемпион мира ответил: "Практически ничем, вот только в Формуле 1 разгон динамичнее и скорости выше!"

Мамед Мамедов