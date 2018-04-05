В школах Азербайджана могут ввести новый предмет

Международная тюркская академия с привлечением специалистов из тюркоязычных стран, в том числе из Азербайджана, подготовила учебное пособие "Общая тюркская история (период до XV века)".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении минобразования Азербайджана.

"Для применения данного пособия в тюркоязычных странах его содержание сначала должно быть утверждено Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В случае утверждения его содержания может быть предусмотрено использование данного пособия на факультативных занятиях в государственных общеобразовательных школах", - говорится в сообщении.

Преподавать этот предмет планируется в восьмом классе.

Напомним, что министерство национального образования Турции и Координационный совет тюркоязычных стран сообщили о преподавании тюркской истории со следующего года в средних школах на добровольной основе.

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