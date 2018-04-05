В мае в Баку пройдут экзамены экстерном
5 апреля 2018 19:47 177
Лица, которые в предыдущие годы обучались в общеобразовательных школах Баку, но не смогли получить полное среднее образование, 15-16 мая будут сдавать экзамены экстерном, говорится в сообщении Управления образования столицы.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Регистрация на экзамен и прием документов будут проводиться в Управлении образования 5-30 апреля (только в рабочие дни с 14:00 до 17:30).
Для получения документа о полном среднем образовании (аттестат) лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право на участие в организуемых Государственным экзаменационным центром выпускных экзаменах по уровню полного среднего образования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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