Утвержден генплан по развитию Cумгайыта
6 апреля 2018 09:20 138
Утвержден "Генеральный план города Сумгайыт", связанный с развитием города на период до 2030 года.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Соответствующее решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.
Решение было утверждено, учитывая предложение Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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