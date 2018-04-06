Утвержден генплан по развитию Cумгайыта

Утвержден "Генеральный план города Сумгайыт", связанный с развитием города на период до 2030 года.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Соответствующее решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Решение было утверждено, учитывая предложение Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.