В Азербайджане создается банк вакансий в связи с безработицей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статье 7 законопроекта "О занятости".

Согласно статье, банк вакансий создается соответствующими органами исполнительной власти на основании информации о новых рабочих местах, которую работодатели вносят в информационную систему.

На основании информации работодателей электронная информационная система создает таблицу о штатных единицах по каждому работодателю.

В создании банка вакансий могут быть использованы информационные резервы, собранные юридическими лицами, имеющими соглашение с соответствующими исполнительными органами об обмене электронной информацией.

Отмечается, что работодатели, которые в положенный срок не внесли данные в информационную систему, будут нести ответственность в установленном законом порядке.

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