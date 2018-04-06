Образование за рубежом: как не стать жертвами мошенников

Опыт последних лет показывает, что многие зарубежные вузы, которые готовы принять всех желающих без сдачи вступительных экзаменов, думают не о том, чтобы дать хорошее образование, а о том, чтобы заработать больше денег путем мошенничества. Об этом сказал Sputnik Азербайджан эксперт в сфере образование Кямран Асадов, передает Day.Az.

В настоящее время можно встретить немало объявлений "о бесплатном поступлении в зарубежные вузы", при этом речь как правило идет о вузах Украины, Турции и Грузии. Учебный год подходит к концу, и потому "дельцы" от образования особенно активизировались. Нередко абитуриенты, не сумевшие набрать достаточное количество баллов на вступительных тестовых экзаменах, обращаются в зарубежные вузы, но в итоге оказываются, как говорится, у разбитого корыта.

Асадов с сожалением отметил, что в фирмы, которые посылают молодежь в зарубежные вузы, обращаются немало абитуриентов. И в данном случае особая ответственность за то, чтобы не стать жертвой мошенников, ложится на плечи родителей. "Некоторые люди думают - неважно, какое образование, главное - чтобы был диплом", - говорит эксперт и добавляет, что люди добровольно становятся жертвами мошенников из-за желания во что бы то ни стало получить заветный диплом.

Эксперт - о признании зарубежных дипломов со стороны минобразования АР>>

Однако многих из тех, кто больше думает о дипломе, нежели о качестве образования, по возвращению на родину ожидает разочарование, продолжает эксперт, так как по действующему законодательству диплом о таком "образовании" в республике не признается.

Во избежание возможных проблем, эксперт советует всем желающим получать высшее образование за рубежом и их родителям напрямую связываться с иностранными вузами, в то же время выяснив в министерстве образования, признается ли диплом выбранного вуза в нашей стране и в каком случае он может быть признан.

"В противном случае их силы и деньги окажутся потраченными впустую и диплом превратится в пустой клочок бумаги", - заключил эксперт.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook