Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами будет слабый туман, будет дуть южный ветер, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 13-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 15-17° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.
В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-21°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 апреля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.
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