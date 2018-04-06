Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
6 апреля 2018 14:55 106
6 апрель вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Баку готовится к Глобальному форуму молодых лидеров, Ежегодные фестивали, которые приведут в восторг гурманов, Бакинский порт получил новое оборудование из Китая, Азербайджан откроет первый полуфинал Евровидения и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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