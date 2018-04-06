Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

6 апрель вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Баку готовится к Глобальному форуму молодых лидеров, Ежегодные фестивали, которые приведут в восторг гурманов, Бакинский порт получил новое оборудование из Китая, Азербайджан откроет первый полуфинал Евровидения и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.