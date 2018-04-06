В Баку состоялась презентация романа Юнуса Огуза "Ovçu - ФОТО

В центре Ататюрка в Баку в пятницу состоялась презентация исторического романа Юнуса Огуза "Ovçu", рассказывающего об апрельских боях 2016 года. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, директор Центра Ататюрка Низами Джафаров сказал, что этот роман является одним из лучших произведений Юнуса Огуза.

"Юнус Огуз написал множество исторических романов, исследовал исторические личности. Нет такого важного момента в истории, который бы не отразил Юнус Огуз в своих произведениях. Наряду с исследованием истории, он также является философом и философски подходит к истории. Поэтому его романы также являются философскими", - сказал директор центра.

Джафаров отметил, что писатель в романе раскрывает суть апрельских боев, и подчеркнул, что в этом романе отражены образы Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, министра обороны и должностных лиц Администрации Президента.

Директор центра сказал, что причина создания этого романа - победа Азербайджана в апрельских боях.

"Потому что в этих боях появились такие герои, как Мурад Мирзоев и Самид Иманов. Каждый из таких героев - это наша история. Роман посвящен героизму Мурада Мирзоева", - сказал Джафаров.

Завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Гафар Алиев назвал апрельские бои историей побед Азербайджана и добавил, что Азербайджан этими боями продемонстрировал всему миру свою мощь.

"Сегодня апрельские бои обсуждаются на международной арене. Армяне проводят благотворительные концерты в Москве, где собирают средства для помощи семьям погибших в апрельских боях армянских солдат. Азербайджанские диаспоры в зарубежных странах ведут пропаганду, связанную с апрельской победой", - сказал Г.Алиев.

По его словам, некоторые структуры, проводя антиазербайджанскую пропаганду, утверждают о слабости азербайджанской армии, пытаются ее очернить.

Алиев отметил, что роман "Ovçu" не только рассказывает об апрельских событиях, в нем также отражен патриотизм азербайджанского народа, сынов Азербайджана.

Председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов сказал, что роман рассказывает о сути апрельских событий.

"Роман благодаря образу Мурада Мирзоева наполнен национальным духом, патриотизмом. Язык романа очень прост и лаконичен, а в современных романах простота играет важную роль", - сказал Амашов.

На мероприятии также выступила депутат Ганира Пашаева.

"Герои апрельских боев еще раз доказали, что родину надо любить не на словах, а сердцем. Азербайджанская молодежь должна знать о таких героях и брать с них пример. Хотелось бы, чтобы министерство образования направило данный роман в средние школы, чтобы у молодежи был пример героизма, о котором рассказывается в романе", - сказала депутат.

Выступивший на мероприятии отец погибшего Мурада Мирзоева Эмин Мирзоев выразил благодарность Юнуса Огузу за создание этого исторического романа. По его словам, такого рода произведение о Мураде Мирзоеве воодушевляет его и его семью.

Главный редактор "525-й газеты" Рашад Меджид сказал, что Юнус Огуз в своем романе рассказал об истоках героизма Мурада Мирзоева.

Апрельские бои показали, сказал Меджид, что в стране жив дух патриотизма, и добавил, что хотя ипредпринимаются попытки его уничтожить, но если он есть в генах, это невозможно сделать.