Вблизи Нардарана произошло землетрясение

6 апреля 2018 20:14

В пятницу в Каспийском морем, в 15 километрах к востоку от бакинского поселка Нардаран произошло землетрясение магнитудой 3,1, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:41:07 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров, толчки не ощущались.

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