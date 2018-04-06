Вблизи Нардарана произошло землетрясение

В пятницу в Каспийском морем, в 15 километрах к востоку от бакинского поселка Нардаран произошло землетрясение магнитудой 3,1, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:41:07 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров, толчки не ощущались.