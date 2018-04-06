В Баку показали спектакль памяти Самира Качаева - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялся спектакль "Yarımçıq qalmış" ("Прерванная..."), сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

На мероприятии минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Перед спектаклем директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер театра Бахрам Османов, народный артист, режиссер спектакля Вагиф Асадов в своих выступлениях рассказали о мужестве шехидов. Было отмечено, что врагу был дан достойный отпор, апрельские бои показали силу ВС Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что театр уделяет большое внимание постановкам на патриотические темы.

Далее состоялся показ спектакля "Yarımçıq qalmış", поставленного по пьесе "Мечтающие мальчики..." Ефима Абрамова и Лейлы Бегим.

Режиссер-постановщик - народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, режиссер - Гюльнар Гаджиева, сценическая пластика - Парвиз Мамедрзаев, музыкальное оформление - Рамиг Насиров, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева.

Главные роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Лейли Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры Эльнур Керимов, Бахрам Гасанов, Гюнель Мамедова и другие.