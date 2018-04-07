В Азербайджане за сутки задержаны более 25 человек, находившихся в розыске

В Азербайджане за минувшие сутки были задержаны и переданы соответствующим органам 26 человек, находившихся в розыске, в том числе три человека - за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, 16 человек, находившихся в розыске в качестве должников. Об этом говорится в субботу в сообщении МВД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, вчера на автомобильных дорогах страны произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали шесть человек.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены девять фактов, связанных с наркотиками, два факта незаконного хранения оружия.

Также были задержаны 32 человека, подозреваемых в совершении преступления.

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