Тяжелое ДТП в Шеки, есть пострадавшие

В Шеки произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в районе 01.00 в Шекинскую районную больницу с различными травмами были доставлены жители города Шеки - Рзаева Мубариза Насир гызы, 1951 г.р., Рустамов Рашад Эльхан оглу, 1981 г.р., и Рамазанов Ильгар Рамазан оглу, 1949 г.р.

Стало известно, что указанные лица получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на магистральной дороге Евлах-Загатала-Грузия. ДТП произошло в ночь на 7 апреля.

Состояние пострадавших стабильное.

По факту в главном следственном отделе Управления дорожной полиции ведется расследование.

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