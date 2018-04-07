Тяжелое ДТП в Шеки, есть пострадавшие
7 апреля 2018 11:54 174
В Шеки произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в районе 01.00 в Шекинскую районную больницу с различными травмами были доставлены жители города Шеки - Рзаева Мубариза Насир гызы, 1951 г.р., Рустамов Рашад Эльхан оглу, 1981 г.р., и Рамазанов Ильгар Рамазан оглу, 1949 г.р.
Стало известно, что указанные лица получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на магистральной дороге Евлах-Загатала-Грузия. ДТП произошло в ночь на 7 апреля.
Состояние пострадавших стабильное.
По факту в главном следственном отделе Управления дорожной полиции ведется расследование.
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