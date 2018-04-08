Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-8, днем - 15-20, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-19 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но ночью и утром в отдельных местах туман. Ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - 4-10, днем - 14-22, в горах ночью - 6-9, днем - 12-17градусов тепла.