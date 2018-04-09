Ужасное ДТП в Гяндже, автомобиль сбил студента

9 апреля 2018 09:39

В Гяндже автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на восточном выезде из города, недалеко от автовокзала. Житель Евлаха, студент Мингячевирского туристического колледжа Ализаде Рахман Заур оглу 2000 г.р. был сбит автомобилем Mercedes при попытке перейти дорогу.

Пострадавший доставлен в больницу. Состояние его оценивается как тяжелое.  

По факту ведется расследование.  

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az