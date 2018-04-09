Трогательный социальный эксперимент на улицах Баку - ВИДЕО

Жители азербайджанской столицы приняли участие в трогательном социальном эксперименте, проведенном шоу "Birinci", выходящем в утренний эфир на Xəzər 103 FM, передает Day.Az со ссылкой на gapp.az.

Автор социального эксперимента подходил к незнакомым прохожим на улице с предложением позвонить маме и признаться в любви - эксперимент не оставил равнодушным ни одного из участников, как уверены не оставит равнодушным и всех, кто просмотрит нижеприведенный трогательный ролик.

В видео, помимо признаний в любви к мамам, вас ждут забавные и милые курьезы и неожиданные реакции мам на звонки детей.

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