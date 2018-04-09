В Баку появились автобусы с USB-зарядками - ФОТО
В автобусах марки "BMC Procity" следующих по маршрутной линии №18 транспортной компании Xaliq Faiqoğlu установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Об этом сказали Trend в понедельник в компании, передает Day.Az.
Разъемы расположены на поручнях в салоне. В каждом автобусе установлено четыре таких устройства, по два стандартных USB-разъема.
В том числе, один автобус марки маршрут "BMC Procity" оснащенный USB-разъемами курсирует по маршрутной линии №61.
Кроме того, в настоящее время в автобусах маршрутных линий №18, 65 и 61 доступна бесплатная услуга Wi-Fi. В перспективе услуга Wi-Fi будет доступна и на других маршрутных линиях.
Компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из более чем 300 автобусов.
На маршрутных линиях 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96 и 135, находящихся в эксплуатации у компании, применяется система BakıKart.
Во втором квартале 2018 года, как сказали ранее в компании, автобусный маршрут №20 также перейдет на карточную систему оплаты проезда.
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