В регионах Азербайджана началась реализация программы "Модель развития ASAN" - ФОТО

В регионах Азербайджана началась реализация программы AİM - ASAN İnkişaf Modeli (Модель развития ASAN). Об этом сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri, передает Day.Az.

Программа реализуется общественным объединением ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN) и AccessBank при содействии Министерства образования Азербайджана.

Главная цель - развитие критического и прикладного мышления, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников. Программа реализуется среди учащихся 9-11 классов посредством проведения учебных семинаров.

Социальный проект стартовал в Ширванском и Сабирабадском районах с участием более тысячи школьников. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации "ASAN Könüllüləri". Реализация программы продолжится в других регионах страны.

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