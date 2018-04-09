Азербайджанец занял 2 место в конкурсе по разработке искусственного интеллекта

Молодой азербайджанец занял 2 место во всероссийском конкурсе по разработке искусственного интеллекта, организованном Газпром-Медиа РТВ.

Об этом сообщили Day.Az в Фонде.

Активист Фонда РВАК, житель города Дербент Зохраб Ахундов в составе команды молодых ученых из 5 человек принимал участие во всероссийском конкурсе по разработке искусственного интеллекта, организованном Газпром-Медиа РТВ.

"Финал конкурса проходил 7-8 апреля в Москве. За два дня команда разработала модель искусственного интеллекта, которая поможет решить бизнес-задачи холдинга Газпром-медиа. Команда заняла второе место и получила сертификат на 150 тыс руб на развитие идеи. Холдинг Газпром-медиа РТВ является владельцем телеканалов ТНТ, 2х2, Пятница, Матч-ТВ, ТВ3 и Comedy Club, а также сервиса Rutube", - сказал источник, отметив, что пример Зохраба Ахундова послужит ориентиром для азербайджанской молодежи.

Р. Алхазова