Видеоролик об Азербайджане демонстрируется на французском телеканале - ФОТО - ВИДЕО

Министерство культуры и туризма Азербайджана постоянно реализует различные проекты, направленные на пропаганду в мире культуры, искусства, исторического наследия, природных красот, богатой национальной кухни Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из важных направлений этой деятельности является демонстрация на престижных зарубежных телеканалах ознакомительных видеороликов, посвященных стране.

Очередной такой видеоролик, подготовленный по заказу министерства культуры и туризма, 9 апреля начал демонстрироваться на французском телеканале Mezzo, сообщили Trend в пресс-службе министерства

В видеоролике, отражающем архитектуру, богатство природы и национальной кухни Азербайджана, использовано произведение выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Азербайджанское каприччио".

Mezzo - французский телеканал, посвящённый классической музыке, джазу, музыкальному фольклору и балету. Канал был основан в 1992 году.

Музыкальные программы канала составлены по большей части из трансляционных записей, сделанных во время "живых" концертов, фестивалей и т.п. В сетку вещания входят также прямые трансляции концертов, оперных и балетных постановок, документальные фильмы и тележурналы о музыке и исполнителях.

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