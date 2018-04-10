Завтра будет до 23 градусов тепла

В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Местами слабый туман, умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 6-9, днем - 16-21 градус тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 40-50 процентов.

Днем в некоторых западных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 18-23, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.

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