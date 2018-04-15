"Мой Баку": Весенняя прогулка по Парку офицеров - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Вот и пришла в Баку настоящая весна. И сегодня мы окунемся в весеннюю романтику нашей столицы - прогуляемся по расположенному в одном из старых районов Баку Парку офицеров.

Ранее называвшийся бульваром, этот парк был заложен в годы Великой Отечественной Войны в память о павших в боях против фашизма. После войны парк назвали в честь героя Советского Союза Ази Асланова.

Работа по благоустройству в парке была начата в 2009 году. Здесь были проведены дополнительные мероприятия по озеленению, демонтировали танк и пушку, которые стояли при входе, была установлена новая система освещения.

Находящийся в центре столицы, среди высотных зданий, парк представляет собой идеальное место для отдыха граждан всех возрастных категорий. Стоит отметить и месторасположение парка: по одну сторону его окружают новостройки, по другую - расположилась Голубая мечеть, от чего создается ощущение, будто вы одновременно оказались и в старине, и в современности.

Войдя в парк, сразу ощущаешь уютную атмосферу, тут, прогуливаясь по зеленым аллеям, можно почувствовать единение с природой. Особый уют парку придают старые деревья с могучими стволами, вьющиеся растения, малые архитектурные формы: ажурные фонари, кормушки для птиц, деревянные скамеечки, обрамляющие аккуратно постриженные кустарники с белыми и красными цветами. Ну, и что скрывать - очень привлекает молодежь и свободный доступ к wi-fi. Повсюду зеленые газоны с табличками, в центре парка они плавно переходят в гранитные дорожки. Плотная зеленая стена надежно ограждает царящую в парке атмосферу спокойствия, подчеркивая, как ценна в наше время эта тишина.

Парк радушно встречает посетителей в любой сезон года: жарким летом одно удовольствие отдохнуть в тени, а осенью деревья не пропускают в парк бакинские ветра. Посреди парка расположен величественный фонтан, невозможно отвести взгляда от бронзовых львов, из их пастей бьет струя воды, журчанье которой ублажает слух отдыхающих под сенью многолетних деревьев, а яркие цветы радуют глаз.

Особенностью парка являются интереснейшие композиции из бронзовых фигур, которые под задорный смех пришедшей побегать и поиграть ребятни будто оживают сами. Вот усталый фотограф разместился на скамейке и дремлет. Однако его покой нарушает малыш, который взобрался к нему на колени. На другой скамье рядом с посетительницей расположился застывший в раздумьях шахматист, но, к сожалению, без шахматной доски - наверное, сломалась. А дальше, среди кустов виднеется белая статуя, напоминающая привидение из фильмов-ужасов. На аллее девочка с застывшими в бронзе задорными хвостиками играет в классики. У ног девочки мурлычет кошка, считающая ее, по-видимому, своей хозяйкой. А вот и уставший чайханщик, встречающий нас у чайханы. Выпить горячий мехмери со всевозможными видами варенья - что может быть лучше в прохладный весенний денек! Вот девушка радушно предлагает букет цветов, а дальше, недалеко от детской площадки, расположилась целая плеяда бронзовых персонажей: взявшись за руки, несколько ребятишек застыли в танце, а маленькая посетительница парка пристроилась к хороводу, будто ждет, что бронзовые изваяния оживут как в сказке.

Идем дальше. Перед нами летняя эстрада, на которой часто выступает военный оркестр. Помимо этого, в реконструированном Парке офицеров в качестве экзотического вида развлечения радует закрытый каток, а также ледяное кафе, здание которого привлекает внимание своим оригинальным оформлением.

В глубине парка расположена огромная беседка, так и зазывающая усталых путников присесть в тени высоких деревьев.

Стоит заметить, что в парке царит идеальная чистота. Видно, что к этому вопросу тут относятся очень серьезно.

Парк офицеров очень любят дети, и вот почему. Тут имеется игровая площадка с каруселями, горками и качелями, где можно резвиться до позднего вечера, так как территория прекрасно освещена.

Еще одна интересная деталь - белоснежные лебеди, расположившиеся посреди зеленой лужайки и чинно "плывущие" по газону большие пучеглазые рыбы.

Самые многочисленные "посетители" парка - это сизые голуби, которые совсем не боятся людей и смело бродят по аллеям, склевывая брошенные им крошки. Над фонтаном их еще больше - тут они чистят свое оперение, не обращая никакого внимания на посетителей. Птицы никого не боятся и просто наслаждаются жизнью, позволяя людям наблюдать за ними.

Как и в любом бакинском парке, здесь можно встретить множество киосков с напитками и закусками, продавцов всякой всячины. Вот торговец сладкой ватой и леденцами спешит к резвящейся группе малышей, а продавец булочек зовет посетителей полакомиться свежей выпечкой. А еще тут продают книги, разложенные на длинном прилавке.

А вот и постояльцы парка - пенсионеры, которые не прочь поиграть на свежем воздухе в домино и нарды. На фоне фонтана фотографируется воркующая парочка, девушка на скамеечке читает книгу. Школьники резвятся прямо на газоне, играя с щенком. Трава газонов - сочная, зеленая, прохладная. Я тоже хотела присесть, но, несмотря на яркое солнце, газон был влажным - видимо, недавно поливали.

Помимо всего этого, к услугам посетителей парка - несколько ресторанов различных кухонь, караоке-клуб и кафе. В одном ресторане, например, подаются только испанские блюда под испанскую музыку. А в другом в аутентичной обстановке можно попробовать изыски азербайджанской кухни.

Вот такой замечательный уголок отдыха есть в нашей столице. Старайтесь не обходить его стороной. Бакинский Парк офицеров поделится с вами своей силой и зарядит той энергией, которую может дарить только природа.

Одним словом, каждый здесь найдет тут вариант отдыха по душе. Приятной прогулки!