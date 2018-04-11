В Азербайджане прошел автопробег в связи с празднованием победы достойного кандидата на президентских выборах - ФОТО

В среду партия "Ени Азербайджан" и Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) с целью празднования победы достойного кандидата организовали автопробег. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Автопробег, в котором приняли участие около 100 автомобилей offroad, стартовал от Центра Гейдара Алиева.

Отметим, что автомобили, принявшие участие в автопробеге, двигались по маршруту: Центр Гейдара Алиева - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова, улица 28 Мая - проспект Бюль-Бюля - улица Хагани - проспект Азадлыг - улица Зарифы Алиевой - проспект Нефтчиляр - Площадь Государственного флага - проспект Нефтчиляр - улица Юсифа Сафарова - проспект Гейдара Алиева - станция метро "Кероглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Гюлары Гадирбековой - Центр Гейдара Алиева.

В автопробеге приняли участие члены партии "Ени Азербайджан" и Автомобильной федерации Азербайджана.

Участники автопробега проехались по центральным улицам Баку в связи с успешным проведением президентских выборов в Азербайджане с плакатами и лозунгами в поддержку кандидата в Президенты от партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева.