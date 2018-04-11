Совет прессы сообщил об отсутствии проблем в работе журналистов в день президентских выборов в Азербайджане

В среду с 8:00 до 19:00 инцидентов с журналистами, выполнявшими профессиональный долг на президентских выборах в Азербайджане, зарегистрировано не было.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в среду в сообщении Совета печати Азербайджана.

За указанный период на "горячую линию" Совета поступило всего одно обращение. Недоразумение, с которым столкнулся корреспондент телеканала İnter.az Сабухи Вагифоглу во время освещения избирательного процесса в Сумгайыте, было устранено.

Члены правления Совета печати Азербайджана, проводившие мониторинг на избирательных участках в период голосования, не зарегистрировали каких-либо препятствий для освещения журналистами избирательного процесса.

За ходом избирательного процесса следили председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов - на 19-м избирательном участке первого Наримановского округа, 20-м участке второго Наримановского округа, 21-м избирательном участке первого Насиминского округа, на 41-м избирательном участке первого Сумгайытского округа и 42-м избирательном участке второго Сумгайытского округа, члены правления Совета - главный редактор "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде - на 15-м избирательном участке первого Ясамальского округа и 14-м избирательном участке Хазарского округа, главный редактор газеты "Азербайджан" Бахтияр Садыхов - на 33-м избирательном участке Хатаинского округа, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ Вугар Сафарли, главный редактор газеты "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу и глава Teleqraf holdinq Айнур Джамалгызы - на 20-м избирательном участке второго Наримановского округа, глава APA holdinq Вусаля Махиргызы и главный редактор "Новости Баку" Айдын Гулиев - на 26-м избирательном участке первого Сабунчинского округа, депутат парламента Азербайджана Агиль Аббас - на 29-м избирательном участке Сабаильского округа, главный редактор "525-й газеты" Рашад Медждид - на 45-м избирательном участке Абшеронского округа, глава Международного евразийского фонда печати Умуд Рагимоглу - на 9-м избирательном участке первого Бинагадинского округа, глава центра сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов Ильхам Исмаилов - на 45-м избирательном участке Абшеронского округа, депутат Джаваншир Фейзиев - на 22-м избирательном участке второго Насиминского округа, главный редактор газеты "Новый Мусават" Рауф Арифоглу - на 33-м избирательном участке первого Хатаинского округа, на 34-м избирательном участке второго Хатаинского округа, главный редактор газеты "Народный фронт" Эльчин Мирзабейли - на 16-м избирательном участке второго Ясамальского округа, главный редактор газеты "Шарг" Акиф Аширлы - на 15-м избирательном участке первого Ясамальского округа и 16-м избирательном участке второго Ясамальского округа, главный редактор газеты "Наш путь" Бахаддин Хазиев - на 34-м избирательном участке второго Хатаинского округа, председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли - на 30-м избирательном участке первого Сураханского округа, председатель Лиги демократических журналистов Ядигяр Мамедли - на 29-м избирательном участке Сабильского округа, директор Информационного агентства Azadinform Нияз Нифталиев - на 10-м избирательном участке третьего Бинагадинского округа, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев - на 23-м избирательном участке Насими-Сабаильского округа, главный редактор новостного портала Milli.az Анар Иманов - на 29-м избирательном участке Сабаильского округа, главный редактор газеты "Джумхурият" Рафаил Беджанов - на 41-м избирательном участке первого Сумгайытского округа.

Они подчеркнули, что на избирательных участках были созданы все необходимые условия для выполнения журналистами своих профессиональных обязанностей.

Члены правления Совета печати отметили высокую активность избирателей на участках, где они побывали, а также создание всех условий для международных и местных наблюдателей.

Отметим, что в Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.