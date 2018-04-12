Российские школьники заинтересованы получать образование в UNEC - ФОТО

Ученые UNEC приняли участие в международной конференции, состоявшейся в России, сообщает вуз в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, XII международная конференция, организованная Домодедовским филиалом Российского государственного гуманитарного университета, состоялась по теме "Государственные структуры и правовые, управленческие, гуманитарные проблемы субъектов предпринимательства: Россия и международный опыт".

На конференции были затронуты вопросы управления в государственных структурах, обсуждены экономические, правовые, этические проблемы субъектов предпринимательства. В то же время состоялся обмен мнениями по проблемам реформ, экономической безопасности в системе государственного контроля, а также финансовые и управленческие проблемы в системе учреждений высшего образования.

В международной конференции приняли участие заведующий Научным отделом UNEC, профессор Захид Мамедов и декан факультета Бизнеса и менеджмента, доцент Мирага Ахмедов, а также представители Болгарии, Чехии, Польши, Сербии, Словакии и ведущих университетов других стран.

Профессор UNEC Захид Мамедов рассказал о стратегических целях социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане. Он довел до внимания участников конференции широкие возможности, созданные государством в формировании современных субъектов предпринимательства во всех сферах экономики, благоприятную среду для эффективного использования своих потенциалов.

Мамедов отметил осуществляемую в Азербайджане экономическую политику, направленную на ускорение развития предпринимательства, усиление роли предпринимательства в решении социально-экономических проблем страны.

Доцент UNEC Мирага Ахмедов выступил с докладом по теме "Ипотечная кредитная система на рынке имущества Азербайджана". Рассказав о широкомасштабных, успешных экономических и социальных реформах, осуществляемых в стране, ученый UNEC обратил внимание на "Стратегическую дорожную карту по развитию в Азербайджане жилищного обеспечения по приемлемым ценам", которая играет важное значение в жилищном обеспечении молодых и нуждающихся в социальной защите семей.

Ахмедов подчеркнул положительное влияние построенных при поддержке государства социальных квартир на регулирование цен на рынке имущества Азербайджана. Выслушав с интересом выступление ученого UNEC, участники конференции отметили важность изучения опыта Азербайджана в этой сфере.

В рамках визита делегация UNEC встретилась с городской исполнительной властью и председателем совета депутатов городского округа Домодево. На встрече состоялся обмен мнениями по развитию социальной сферы.

Ученые UNEC, также выступили с докладом на тему "Знание как драйвер университетов в развитии экономики: мировой опыт и модель UNEC" в Домодедовской городской гимназии № 5. Позже учащимся была дана подробная информация о предпринятых UNEC шагах в направлении превращения в университет мирового уровня. Было отмечено, что UNEC - единственное высшее учебное заведение на пространстве СНГ, имеющее филиал в России. Также было отмечено, что в UNEC, который является самым крупным учреждением высшего образования, где обучение ведется на четырех языках, прием иностранных студентов полностью электронизирован. Учащимся, желающим получить образование на русском и английском языках, была дана информация о специальностях Русской экономической школы и Международной школы экономики UNEC. Особый интерес вызвали у учащихся программы двойного диплома, которые осуществляет UNEC с авторитетными университетами мира. Учащиеся также были информированы об Электронной модели университета и программах обмена.

Представители UNEC ответили на интересующие учащихся вопросы. Учащиеся гимназии, учитывая позиции Азербайджана, которые значительно возросли в мировом образовательном пространстве, а также в авторитетных международных рейтингах, выразили заинтересованность в получении образования в UNEC.

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