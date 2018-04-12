Прогноз погоды на завтра

13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, будет дуть порывистый северо-западный ветер, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана 13 апреля местами ожидаются грозы, временами - дожди, в горных районах - снег. Утром будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-20°, в горах ночью 3-6°, днем 6-9° тепла.

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