Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
13 апреля 2018 11:20 149
13 апрель вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Германия намерена поделиться своим опытом в сфере здравоохранения, Обладатели билетов F1 имеют шанс встретиться с мировыми звездами,
АБР прогнозирует рост национальной экономики в ближайшие два года, Столица входит в Топ-3 направления для российских путешественников в майские праздники и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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