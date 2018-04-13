Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

13 апрель вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Германия намерена поделиться своим опытом в сфере здравоохранения, Обладатели билетов F1 имеют шанс встретиться с мировыми звездами,

АБР прогнозирует рост национальной экономики в ближайшие два года, Столица входит в Топ-3 направления для российских путешественников в майские праздники и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.