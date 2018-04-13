Совместная конференция БВШН и SOCAR Capital «Деятельность и успех на мировых рынках капитала»

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла конференция "Деятельность и успех на мировых рынках капитала", совместно организованная БВШН и компанией SOCAR Capital. В ней приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, представители руководства компаний SOCAR и SOCAR Capital, а также профессоры, преподаватели и студенты вуза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывший встречу ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло приветствовал всех участников конференции. Отметив важность финансовых рынков в развитии глобальной экономики, он подчеркнул, что Азербайджан не остался в стороне от этих процессов. По его словам, государство уделяет постоянное внимание экономическому развитию страны и одним из результатов государственной политики в этом направлении стало учреждение в 2016 году SOCAR Capital, вошедшей в группу компаний SOCAR. Говоря о деятельности компании SOCAR Capital, ректор Эльмар Гасымов высоко оценил ее роль и участие на мировых рынках капитала и успехи компании в повышении информированности общественности о значении финансовых и инвестиционных проектов.

В начале конференции был продемонстрирован видеофильм, рассказывающий об основных направлениях деятельности SOCAR Capital. Затем с презентацией "Экономика 2.0" выступил главный консультант SOCAR по рынкам капитала и член консультативного совета компании SOCAR Capital Али Агаоглу. В своем выступлении докладчик говорил о мировых рынках капитала, происходящих на них процессах, а также о технологических инновациях в мире и их влиянии на деятельность финансовых рынков. Технологическая революция, сказал он, стремительно меняет структуру мировой экономики, формируется "цифровой мир" на основе новых технологий, на рынке капитала появляются новые услуги и продукты, в том числе криптовалюты.

Вторая презентация Али Агаоглу была посвящена облигациям SOCAR, выпуск которых, по его словам, стал одним из важных нововведений на рынке ценных бумаг в стране. По его словам, SOCAR выпускает свои облигации на льготных условиях, обеспечивая их гарантию, что повысило интерес граждан к инвестированию в облигации.

Затем с презентацией на тему "Инновационная экономика: вызовы и перспективы" на конференции выступил ученый-экономист Вугар Байрамов. Он подробно рассказал о новейших инвестиционных тенденциях в экономике Азербайджана, инновациях на рынке труда и в других сферах, а также о мерах, принимаемых для развития инновационной национальной экономики.

Как отметили в ходе обсуждения участники конференции, организация подобных мероприятий помогает ознакомить молодежь с последними тенденциями развития рынков капитала и инновационными процессами в международной экономике. В заключение докладчики ответили на вопросы студентов.

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