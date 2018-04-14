В одном из районов Азербайджана произошел оползень
В селе Адналы Шамахинского района произошел оползень.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в пятницу в сообщении Исполнительной власти Шамахинского района.
"В результате оползня в двух домах села образовались трещины. Ранее в этом селе также происходили оползни, в восьми домах наблюдались трещины. 12 апреля еще в двух домах образовались трещины", - говорится в сообщении.
Отметим, что в результате оползня 404 дома в 7 селах Шамахинского района и одном населенном пункте находятся в аварийном состоянии. 84 из этих домов пострадали во время оползня в 2016 году, на стенах были образованы трещины, на улицах случились обвалы, появились овраги, семьи, проживающие в 19 аварийных домах, переселены на безопасную территорию. На поселке в Шамахинском районе, в общей сложности, в более 100 домах образовались трещины. В связи с тем, что три из этих домов находятся в непригодном состоянии, жители покинули свои дома, получив компенсацию.
На прошлой неделе в одном из дворов города Шамахы 7 домов попали в аварийное состояние, семьи, проживающие в этих домах, переселены на безопасную территорию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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