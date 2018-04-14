Tribuna: ASAN Xidmət - инновационный шаг в сфере оказания госуслуг и пример для многих стран

Азербайджанский ASAN Xidmət - инновационный шаг в сфере оказания государственных услуг и пример для многих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на молдавском новостном сайте Tribuna.md.

"В Азербайджане система под названием ASAN xidmət стала неотъемлемой частью концепции развития страны. Создание в Азербайджане центров - это логический результат успехов, достигнутых в социально-экономической сфере страны. Государство осуществляет социально ориентированную политику, направленную на улучшение жизненных условий граждан и социальной инфраструктуры. Как заявил Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, в основе политики государства стоит гражданин Азербайджана", - говорится в статье.

Как отмечается, ASAN xidmət - инновационный шаг государства навстречу гражданам в сфере оказания государственных услуг, что является наглядным примером проводимых системных социальных реформ, направленных на улучшение благосостояния граждан и обеспечение прав человека. Деятельность службы в основном направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, борьбу с коррупцией и внедрение современных технологий.

"ASAN xidmət является показателем независимого и прогрессирующего Азербайджана, который конкурирует с ведущими странами мира, сохраняя при этом свои национальные особенности. Услуги в центрах оказываются по принципу "единого пространства". Граждане, войдя в одно административное здание, одновременно могут воспользоваться 250 видами услуг десяти госструктур, а также частных предприятий и компаний. Все это способствует сокращению расходов и временных потерь, дает возможность обеспечить прозрачность в деятельности госорганов, а также повысить удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Уникальность ASAN xidmət состоит в полном исключении конфликта интересов в процессе оказания услуг", - отмечается в статье.

"Чтобы продолжить успешный опыт удовлетворения потребностей граждан в госуслугах, был запущен еще один инновационный метод предоставления услуг - Мобильный (Передвижной) "ASAN xidmət". Оснащенные всем необходимым современным оборудованием специальные автобусы выезжают в регионы, в которых нет центров ASAN xidmət, и оказывают услуги гражданам на местах. Посредством мобильных автобусов принято свыше 1 300 000 обращений и предоставлены соответствующие услуги", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что с момента своего создания, ASAN xidmət стал государственным органом, наиболее широко применяющим волонтерскую деятельность. Добровольная деятельность, осуществляемая молодежью в центрах ASAN xidmət так же способствует их саморазвитию. Более 14.000 молодых людей участвовали в деятельности центров ASAN xidmət в качестве волонтеров.

"Как последующий этап развития предоставления общественных услуг в Азербайджане, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики планирует применение концепции ASAN 2.0. Новая концепция сведет к минимуму контакты между госслужащими и гражданином, тем самым обеспечит еще большую прозрачность и эффективность, а так же еще больше повысит уровень предоставления госуслуг", - говорится в статье.

"Как результат своей высокопрофессиональной и продуктивной деятельности ASAN xidmət удостоен многочисленных международных наград и сертификатов. Так, ASAN xidmət является обладателем награды Организации Объединенных Наций (UNPSA 2015) за вклад в развитие предоставления государственных услуг. ASAN xidmət стал обладателем первого места в категории "Улучшение предоставления государственных услуг". Данная Награда ООН является самым престижным международным признанием передового опыта и профессионализма в сфере государственного управления. Следует особо отметить, что ASAN xidmət первый государственный орган обладатель награды ООН в этой категории на всём постсоветском пространстве. Помимо этого, Государственное агентство удостоено международного сертификата системы управления качеством ISO 9001:2008, сертификата "OHSAS 18001:2007" - системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также премии Британского Совета по безопасности", - гвоорится в статье.

Отмечается, что согласно проведенному исследованию в августе 2015 года международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, по сравнительному анализу работы центров государственных услуг в крупных городах мира, центры ASAN xidmət вошли в тройку самых лучших центров с самыми высокими уровнями клиентоориентированности и комфорта.

"Влиятельные мировые средства массовой информации, а также международные организации особо отмечают передовой опыт ASAN xidmət как "азербайджанской модели" оказания госуслуг. Являясь уникальным способом предоставления государственных и частных услуг, ASAN xidmət превратился в "национальный бренд" Азербайджана и по праву признан одним из передовых, как международными организациями, в первую очередь ООН, так и неправительственными структурами, а так же государствами. На основе международно-правовых договоров, этот передовой опыт Азербайджана успешно применяется и в других странах. В Афганистане уже создана одноименная организация - ASAN Khedmat, которая будет оказывать услуги гражданам этой страны. Также подписаны договора о сотрудничестве с Индонезией, Францией, Италией, Черногорией, и другими государствами, которые также заинтересованы в опыте ASAN xidmət", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что ASAN xidmət является неотъемлемым компонентом созданной в Азербайджане системы государственного управления, который выдвигает на передний план приоритеты государства - доступность и прозрачность в сфере оказания госуслуг, ориентированное на интересы граждан управление, социальная ответственность, инновативность.