Тяжелое ДТП в Евлахе, есть погибший и раненые - ФОТО

14 апреля 2018 12:54

В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на части автотрассы Баку-Газах пролегающей через город Евлах автомобиль марки "Ford Transit" с государственным регистрационным номером "01-BM-681" столкнулся с грузовиком марки Камаз с государственным регистрационным номером "09-BC-050".

Тяжело пострадавший во время аварии житель Абшеронского района Эмин Ильхам оглу Мирзаев 1993 г.р. скончался по дороге в больницу.

Еще двое - житель Абшеронского района Орхан Эльфан оглу Алвердиев 1987 г.р. и его ровесник житель Ясамальского района Илькин Тофиг оглу Юсибов с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Отметим, что погибший и раненые - те кто находился в автомобиле марки Ford Transit.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекс.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az