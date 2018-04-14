Тяжелое ДТП в Евлахе, есть погибший и раненые - ФОТО

В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на части автотрассы Баку-Газах пролегающей через город Евлах автомобиль марки "Ford Transit" с государственным регистрационным номером "01-BM-681" столкнулся с грузовиком марки Камаз с государственным регистрационным номером "09-BC-050".

Тяжело пострадавший во время аварии житель Абшеронского района Эмин Ильхам оглу Мирзаев 1993 г.р. скончался по дороге в больницу.

Еще двое - житель Абшеронского района Орхан Эльфан оглу Алвердиев 1987 г.р. и его ровесник житель Ясамальского района Илькин Тофиг оглу Юсибов с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Отметим, что погибший и раненые - те кто находился в автомобиле марки Ford Transit.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекс.

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