Зрительница: Проведение Чемпионата Европы в Баку – отличная пропаганда спорта

Проведение Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку - это отличная пропаганда спорта, сказала Trend в субботу зрительница Гюнель Сафаралиева, передает Day.Az.

"В стране уделяется большое внимание спорту, его популяризации среди молодого поколения, что очень важно", - добавила она.

Сафаралиева подчеркнула, что и ее дочь занимается гимнастикой и с удовольствием наблюдает за выступлением спортсменов на чемпионате.

"Моя дочка почти два года занимается прыжками на батуте, для нее наблюдать за соревнованиями - стимул тренироваться и идти вперед. Спорт вырабатывает характер, делает детей ответственными", - сказала она.

Сафаралиева подчеркнула, что болеет за всех спортсменов азербайджанской команды и желает всем огромной удачи.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.