UEG с Фаридом Гаибовым во главе ждет светлое будущее - президент Федерации гимнастики Португалии

С Фаридом Гаибовым во главе Европейский гимнастический союз (UEG) ждет светлое будущее, сказал в субботу Trend президент Федерации гимнастики Португалии Жоао Пауло, наблюдающий за XXVI Чемпионатом Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Я знаю Фарида несколько лет и он мне очень нравится. Он очень сфокусированный человек и делает многое для гимнастов, и не только для азербайджанских. Считаю, что его четырехлетнее президентство в UEG станет очень успешным. У него много новых интересных идей, и некоторые из них он уже начал претворять в жизнь. Мы должны дождаться результатов, но уже сейчас я могу сказать, что с Фаридом во главе UEG ждет светлое будущее", - сказал Пауло.

Коснувшись работы Федерации гимнастики Азербайджана, Пауло сказал, что ее можно назвать самой активной в мире федерацией.

"Федерацию гимнастики Азербайджана можно назвать самой активной федерацией в мире. Федерация великолепно организована, она всегда старается придумать новые концепции для гимнастов. Здесь работают замечательные специалисты и прекрасные люди, которые стараются всегда сделать нам приятное. Одним словом, о Федерации гимнастики Азербайджана я могу сказать только позитивные слова", - сказал Пауло.

Пауло также высоко оценил выступления португальских гимнастов на Чемпионате Европы.

"Наши спортсмены очень счастливы - они уже завоевали пять медалей, надеюсь, что завоюют еще. Нужно дождаться завтрашнего дня и посмотреть, что получится. Вчера мы уже завоевали историческую для нас медаль в прыжках на батуте в командных соревнованиях среди взрослых - это случилось впервые и показывает, что наша федерация развивается", - сказал Пауло.