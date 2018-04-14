Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы

Он также коснулся организации и новшеств Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Это первый мой континентальный чемпионат в качестве президента UEG. И так совпало, что он проходит в Баку, поэтому на мне как будто двойная ответственность. Очень хочется, чтобы он прошел хорошо. Чемпионат организовывает Федерация гимнастики Азербайджана, а вы знаете, что она всегда отличается своим проведением турниров, новшествами", - сказал Гаибов.