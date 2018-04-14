Руслан Агамиров: Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить

Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить, сказал Trend после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке азербайджанский гимнаст Руслан Агамиров.

Отметим, что азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров вышли в финал Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в синхронных упражнениях.

"Мы выполнили обязательную и произвольную программу, сделали все хорошо, на уровне. Взяли лицензию на Вторые Европейские игры, они будут проходить в 2019 году в Беларуси", - сказал Агамиров.

Спортсмен добавил, что организация Чемпионата Европы проведена на высоком уровне, и это отмечают все спортсмены.

"Азербайджан всегда славился высокой организацией различных спортивных мероприятий", - сказал он.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.