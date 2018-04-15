В Азербайджане вступает в силу список электронных средств контроля в отношении осужденных лиц

15 апреля 2018 09:07

Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении списка электронных средств контроля, а также правил их применения к осужденным, либо лицам, в отношении которых была избрана мера пресечения.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Решение утвердил премьер-министр страны Артур Расизаде. Оно вступает в силу с 15 апреля 2018 года.

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