В Азербайджане вступает в силу список электронных средств контроля в отношении осужденных лиц

Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении списка электронных средств контроля, а также правил их применения к осужденным, либо лицам, в отношении которых была избрана мера пресечения.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Решение утвердил премьер-министр страны Артур Расизаде. Оно вступает в силу с 15 апреля 2018 года.