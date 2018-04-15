В экскурсионных автобусах в Азербайджане введут новшество - ДЕТАЛИ
Экскурсионные автобусы в Азербайджане планируется оснастить портативными 3G/4G Wi-Fi роутерами для повсеместного доступа к сети интернет, сообщили Trend в компании Simbrella, передает Day.Az.
По словам собеседника агентства, речь идет о туристических автобусах, курсирующих по достопримечательным местам внутри страны.
"Безусловно, есть экскурсионные автобусы, которые оснащены точками доступа Wi-Fi, однако там имеются ограничения по числу подключений. Мы же планируем создать возможность, чтобы все пассажиры круизных автобусов, а это от 30-ти и выше человек, могли комфортно подключаться к сети интернет", - сказали в компании.
Устройства, по словам источника в компании, могут быть также арендованы на определенное время самими экскурсантами.
"Сейчас наша задача заключается в том, чтобы перевести решение в готовый коммерческий продукт, после чего запустить тесты и начать его практическое применение", - сказали в компании.
Недавно компания Simbrella совместно с мобильным оператором Azerfon (торговая марка Nar) запустила в ряде столичных отелей сервис WokiFi, который позволяет туристам арендовать портативные 3G/4G Wi-Fi роутеры. Преимуществом сервиса является то, что доступ к сети интернет у туриста всегда под рукой, куда бы он ни поехал внутри страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Руслан Агамиров: Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить
Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы
Взрыв прогремел в Киеве
-
14 Апр. 11:18 9 833
-
14 Апр. 11:33 4 721
-
14 Апр. 20:16 3 311
-
14 Апр. 11:32 3 267
-
14 Апр. 12:22 2 741