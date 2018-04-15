Зрительница Чемпионата Европы в Баку: Болеем за команду Азербайджана

Четвертый день приходим посмотреть соревнования Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, все организовано и замечательно, сказала Trend в воскресенье зрительница Гюнай Алиева, передает Day.Az.

"Конечно, болеем за команду Азербайджана и каждый раз радуемся их достижениям. Наши ребята - молодцы. Очень нравится, как проходят соревнования, все организовано замечательно. Посмотреть состязания я привела и свою дочь, которая тоже занимается гимнастикой и мечтает стать олимпийской чемпионкой", - отметила зрительница.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.