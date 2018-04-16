В Азербайджане наконец-то потеплеет
16 апреля 2018 11:45 98
Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на последующие два дня.
Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 17-18 апреля на территории страны ожидается умеренная погода, в течение дня без осадков, передает Day.Az.
По ее словам, утром 17 апреля в некоторых горных территориях есть вероятность кратковременных дождей:
"Температура воздуха будет постепенно повышаться по сравнению с нынешними днями".
Г.Мамедова сообщила, что в ближайшие дни будет преобладать умеренный восточный ветер.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:18
Биткоин вновь подешевел
-
15 Апр. 12:44 13 125
-
15 Апр. 19:34 10 194
-
00:10 3 634
-
15 Апр. 16:16 3 618
-
15 Апр. 22:14 3 091