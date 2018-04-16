В Азербайджане наконец-то потеплеет

Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на последующие два дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 17-18 апреля на территории страны ожидается умеренная погода, в течение дня без осадков, передает Day.Az.

По ее словам, утром 17 апреля в некоторых горных территориях есть вероятность кратковременных дождей:

"Температура воздуха будет постепенно повышаться по сравнению с нынешними днями".

Г.Мамедова сообщила, что в ближайшие дни будет преобладать умеренный восточный ветер.

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