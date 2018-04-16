Россияне - большие фанаты Формулы 1 в Баку - ПОДРОБНОСТИ

Две недели остаются до старта Гран При Азербайджана Формулы 1. 27-29 апреля в столице Азербайджана пройдут уже третьи по счету "королевские" гонки. На этот раз, по заверениям промоутера бакинского этапа, операционной компании Baku City Circuit (BCC), гоночный уик-энд станет еще более зрелищным и насыщенным.

Среди зарубежных рынков лидером по покупке билетов на бакинский этап Формулы 1 является Россия, за ней следуют Великобритания, Австрия, Украина, Грузия, Нидерланды, США, Финляндия, ОАЭ и другие. Об этом рассказала "Москва-Баку" менеджер по связям с общественностью BCC Гюльназ Гулиева, передает Day.Az.



Предстоящий Гран При Азербайджана состоится в период, когда ровно четыре года назад правительство Азербайджана и легендарный основатель Формулы 1 Берни Экклстоун подписали контракт по его проведению в Баку. А в этом году обе стороны должны принять решение о продлении контракта на последующие 5 лет, то есть до 2025 года. Как ожидается, это будет сделано уже по завершении предстоящего гоночного уик-энда.



Бакинская трасса - одна из сложных в календаре Формулы 1. Ее длина составляет 6006 км и проходит она по самым красивым местам столицы. Ширина трассы составляет от 7,6 до 13 метров, и самый узкий отрезок, проходящий по улице Азиза Алиева, уже успел стать визитной карточкой бакинского этапа чемпионата мира в серии Формулы 1. В сезоне 2017 года гоночный уик-энд в Азербайджане получил широкое признание среди ведущих медиа-изданий и болельщиков по миру, как самая захватывающая и непредсказуемая гонка года. Гран При Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов (в общей сложности их было 42). Самым незабываемым маневром сезона был признан тройной обгон Даниэля Риккардо на первом повороте бакинской трассы - австралийцу удалось опередить сразу трех гонщиков. Одним из обсуждаемых моментов сезона стал инцидент между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, которые буквально столкнулись на бакинской трассе.



BCC и в этом сезоне обещает фанатам Ф1 незабываемые впечатления. В свою очередь, в этом году у организаторов было меньше времени на подготовку к встрече звезд современных автогонок. Если в прошлом году гоночный уик-энд в Баку проходил 23-25 июня, то на этот раз он передвинулся на 2 месяца вперед, став четвертым этапом среди 21 гонки в календаре Формулы 1. Тем не менее, организаторы уверяют, что полностью готовы к старту.



Бакинская трасса - уличная, и поэтому каждый год приходится демонтировать и вновь устанавливать расположенные на ней объекты. Ее подготовка будет продолжена вплоть до гоночного уик-энда - уже близятся к завершению ремонтно-строительные работы вдоль трассы, наносятся разметки на улицах трека, устанавливаются барьеры безопасности и наземные переходы для обеспечения беспрепятственного перемещения жителей города. Готовность трассы будет проверять гоночный директор Ф1 Чарли Уайтинг, который, как ожидается, проинспектирует трек за пару дней до старта в Баку.



Организаторы Формулы 1 также готовятся к новым погодным условиям, которые могут стать для них очередным вызовом. Ведь в отличие от жаркого июня, бакинский апрель - дождливый и ветреный.

"По предварительным прогнозам, ожидается облачная погода без осадков. Но, учитывая возможное ухудшение погоды, мы перенесли концертную площадку в концертный зал Crystal Hall, который принимал Евровидение 2012, - рассказала Гюльназ Гулиева. - К тому же, если в прошлом году зрителям было сложно находиться долгое время на трибунах из-за жары, то на этот раз их ждет прохладная комфортная погода. Думаю, в случае если пойдет дождь или подует сильный ветер, то и это придаст зрелищности состязанию - будет весьма интересно наблюдать за тем, как с этим справятся гонщики".



В свою очередь, количество трибун для болельщиков не изменилось - их девять и все они расположены в самых живописных местах трассы. "В этом году почти вдвое увеличены места для корпоративных клиентов. На сегодняшний день, билеты в корпоративные боксы распроданы, а на некоторые трибуны свободных мест уже практически не осталось. Общее количество билетов на бакинские трибуны составляет около 30 тысяч. Нас радует тот факт, что в этом году люди стараются покупать места на трибунах заблаговременно и уже не однодневные билеты, а берут билеты на все 4 дня гоночного уик-энда. И эта тенденция растет. Определенно, в этом году посетителей будет больше чем в предыдущие годы. В данный момент 60% проданных билетов приходится на зарубежные рынки и 40% - на местный рынок, но зная менталитет пост-советских стран, то продажа билетов в нашем регионе постепенно увеличивается ближе к гонке. Среди зарубежных рынков лидером по покупке билетов на бакинский этап Формулы 1 является Россия, за ней следуют Великобритания, Австрия, Украина, Грузия, Нидерланды, США, Финляндия, ОАЭ и другие", - рассказала Гюльназ Гулиева.



Развлекательная программа Формулы 1 является одной из составляющих этого спортивного праздника. Каждая из стран-организаторов Гран При старается удивить своих болельщиков выступлением поп-звезд и организацией большого количества шоу-мероприятий. В Баку развлекательная программа будет проходить в Приморском парке, а концерты зарубежных звезд в концертном зале Crystal Hall.

"Фанатов королевских автогонок ожидает не только яркое спортивное шоу, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Джамирокуай, Кристины Агилеры и Дуа Липы. BCC решила не ограничиваться выступлением именитых исполнителей, и потому приглашены также топовые диджеи - Afrojack, Axwell Λ Ingrosso и Мартин Солвейг, которые будут зажигать до раннего утра", - рассказала Гюльназ Гулиева.



Тем временем, Формула 1 становится еще ближе к болельщикам. Помимо традиционной прогулки по пит-лейну вдоль гаражей в четверг, промоутер Гран При Азербайджана откроет для всех зрителей трек Baku City Circuit и они смогут прогуляться по трассе 26-28 апреля. Кроме того, после гоночных сессий будут организованы автобусы, курсирующие по принципу "hop-on hop-off", цель которых перевозить зрителей по восьми точкам внутри трассы.



"Другим нововедением Формулы 1 станет замена на стартовом поле девушек с табличками на детей. Хотя было много противоречивых мнений относительно данного решения, но, в отличии от Гран При Монако, азербайджанская сторона не стала оспаривать совместное решение Формулы 1 и Международной автомобильной федерации (FIA). Азербайджанская Автомобильная Федерация отберет детей в возрасте 7-10 лет, которые будут сопровождать 20 пилотов к стартовому полю", - рассказала Гулиева.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

