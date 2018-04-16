Ученые UNEC и турецкого университета имени Инёню проведут совместные исследования

В целях расширения отношений в сфере образовательной и исследовательской деятельности между UNEC и турецким университетом имени Инёню подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает азербайджанский вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно документу, стороны будут осуществлять обмен преподавателями, бакалаврами, магистрами, докторантами и исследователями, а также вести совместные научные исследования и работать над научными изданиями, организовывать семинары и конференции.

Ректор, профессор Адалат Мурадов на встрече с делегацией, возглавляемой ректором университета Инёню, Ахметом Кызылай, затронул вопрос о направлениях стратегии развития UNEC, дал информацию о программах двойного диплома, осуществляемых с известными мировыми университетами.

Выразив удовлетворение по поводу знакомства с UNEC, профессор Ахмет Кызылай отметил заинтересованность университета Инёню перенять богатый опыт UNEC. Высоко оценив магистерское и докторское образование UNEC, он выразил уверенность в извлечении пользы из опыта сотрудничества в этой сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению отношений в научно-исследовательской сфере. Было подчеркнуто значение совместного сотрудничества в подготовке кадров по техническим специальностям. Стороны обсудили вопрос о расширении программы обмена Мевлана и возможности сотрудничества в программе обмена Эразмус.

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