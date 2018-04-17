В этой части Баку сегодня будут перебои в подаче воды
17 апреля 2018 09:55 425
В Баку возникнут перебои в подаче воды.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с проведением реконструкционных работ в расположенном на территории Ясамальского района Баку водохранилище +152 "Алатава", 17 апреля в жилом массиве 2-я Алатава в течение дня будут перебои в подаче питьевой воды.
ОАО "Азерсу" приносит абонентам извинения в связи с возникшими неудобствами.
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