В этой части Баку сегодня будут перебои в подаче воды

В Баку возникнут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с проведением реконструкционных работ в расположенном на территории Ясамальского района Баку водохранилище +152 "Алатава", 17 апреля в жилом массиве 2-я Алатава в течение дня будут перебои в подаче питьевой воды.

ОАО "Азерсу" приносит абонентам извинения в связи с возникшими неудобствами.

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