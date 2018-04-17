Страшное ДТП в Баку: Mercedes сбил двух пешеходов - ФОТО

В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в поселке Локбатан, на трассе Баку-Газах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно информации, "Mercedes" на высокой скорости наехал на 33-летнего Камиля Агамали оглу Агаева и 30-летнего Ниджата Вахабова.

Водитель доставил пострадавших в больницу, однако несмотря на усилия врачей, жизнь Агаева не удалось спасти. В связи с данным фактом полиция ведет расследование, водитель привлечен к ответственности.