Страшное ДТП в Баку: Mercedes сбил двух пешеходов - ФОТО

17 апреля 2018 10:09

В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в поселке Локбатан, на трассе Баку-Газах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно информации, "Mercedes" на высокой скорости наехал на 33-летнего Камиля Агамали оглу Агаева и 30-летнего Ниджата Вахабова.

Водитель доставил пострадавших в больницу, однако несмотря на усилия врачей, жизнь Агаева не удалось спасти. В связи с данным фактом полиция ведет расследование, водитель привлечен к ответственности.     

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az