Названы сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном

Следующий раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном состоится в мае, сказал во вторник журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время мы вместе с министерством иностранных дел Азербайджана согласовываем окончательные даты визита представителей ЕС из Брюсселя в Баку для участия в очередном раунде переговоров по новому соглашению. Надеюсь, что это будет в мае", - сказал глава представительства ЕС.

Янкаускас отметил, что в скором времени, вероятно, в мае состоятся визиты из ЕС в Азербайджан.

Говоря об авиационном соглашении с Азербайджаном, Янкаускас отметил, что ЕС ожидает ответа от Азербайджана.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

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