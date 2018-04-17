Когда завершатся строительные работы на территории мечети «Тезе пир» в Баку? - ПОДРОБНОСТИ

Продолжается второй этап реконструкции дорожной инфраструктуры на территории бывшей "Советской" (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщил Day.Az глава пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли.

По его словам, в рамках реконструкционных работ, проводимых в Ясамальском районе вокруг Академического национального драматического театра, на территории мечети "Тезепир", строится подземная парковка на 338 автомобилей общей площадью 11 тысяч 631 метр, над которой будет разбит парк.

" Параллельно в рамках масштабного проекта на перекрестке улиц Физули и Мирзааги Алиева продолжается строительство пешеходного моста общей протяженностью 112 метров и шириной 52 метра. В этом направлении уже проделана определенная часть работ и установлены основные опоры пешеходного моста в соответствии ландшафтному дизайну.

На данном этапе примерно 50% строительства парковки завершено, параллельно на территории мечети "Тезе пир" проводятся озеленительные работы, насаживаются деревья", - сказал Анар Наджафли. Уточнив, что общая площадь зеленой зоны составит 8 гектаров, размеры парка - 11 тысяч 650 квадратных метров.

Далее наш собеседник назвал сроки завершения проекта строительных работ на этой территории.

"Мы ожидаем, что полностью данный проект, предуматривающий масштабную реконструкцию вокруг Академического национального драматического театра, на территории мечети "Тезепир", в том числе работы по строительству пешеходного моста, паркинга для автомобилей и разбивке парка завершится в начале 2019 года и будет сдан в эксплуатацию населению", - резюмировал глава ОАО "Азеравтойол".

Матанат Насибова